L' editoriale di Corbo | Se calcio vuole riprendere avendo 4mld di debiti | deve farlo con

Ultime Notizie dalla rete : editoriale Corbo

100x100 Napoli

Nel suo editoriale per Repubblica, il giornalista Antonio Corbo scrive: "Se il calcio avverte l’esigenza di riprendere, essendo la terza industria italiana, deve comportarsi secondo una logica imprend ...Le squadre di calcio in Italia hanno avuto l’ok per poter riprendere ad allenarsi, ma il problema resta quello di garantire condizioni ottimali affinché non ci sia la propagazione di eventuali nuovi c ...