In Tanzania capre e papaya risultano positive ai test E il presidente licenzia il suo

Dodoma, 6 mag – Il presidente della Tanzania, John Magufuli, ha affermato che il forte aumento dei casi da coronavirus nella sua nazione è dovuto a test difettosi. I laboratori per le analisi avrebbero cioè operato dei test su una capra, una pecora e una papaya, poi risultati positivi. Il presidente ha infatti dichiarato di aver chiesto alle forze di sicurezza di verificare la qualità dei kit, ottenendo in risposta che i laboratori avrebbero condotto i test su campioni di origine animale e vegetale, a cui però sarebbero stati assegnati nomi ed età umani. Il presidente della Tanzania grida al sabotaggio Il presidente della Tanzania ha quindi parlato di «kit difettosi importati dall'estero», senza però specificare la loro provenienza. Ad ogni modo, Magufuli ha deciso di licenziare Nyambura Moremi, il direttore capo del ...

ROMA. – Il presidente della Tanzania John Magufuli torna a far parlare di sé durante la pandemia, che lo ha visto protagonista di azioni controverse. L’ultima in ordine cronologico vede l’invio di un ...

