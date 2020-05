Il video messaggio di Giovanna Botteri a Michelle Hunziker: «Per fortuna non dobbiamo fare la pace» (Di mercoledì 6 maggio 2020) Questa sera a Striscia la notizia andrò in onda un video messaggio inviato da Giovanna Botteri a Michelle Hunziker. Dopo le polemiche per il servizio mandato in onda che ironizzava sulla capigliatura della giornalista, la Hunziker è stata accusata per aver prestato la sua voce. La svizzera ha deciso di difendersi tramite un video, affermando che si tratta di «un polverone incredibile di una fake news totale». Anche Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa ha detto la sua, esprimendo la massima solidarietà all’inviata che da tanti anni lavora con dedizione e professionalità dalla Cina. LEGGI ANCHE >>> Striscia la Notizia spiega di aver mandato in onda «un servizio a favore di Giovanna Botteri» Il messaggio della Botteri alla Hunziker Ci pensa Giovanna Botteri – con il garbo e l’eleganza che le sono propri ... Leggi su giornalettismo Un videomessaggio di Botteri a Hunziker chiude il caso con "Striscia"

Ultime Notizie dalla rete : video messaggio EMERGENZA COVID – “Scuola ci manchi”: il video messaggio degli studenti del “Mario Pagano” Molise Network Striscia: Giovanna Botteri risponde all’appello di Michelle Hunziker

In quest’ultimo periodo non si fa altro che parlare della bufera scoppiata per un servizio ironico di Striscia La Notizia sul look dell’inviata Rai Giovanna Botteri. Difatti proprio quel servizio ha s ...

Giovanna Botteri, Michelle Hunziker confessa: "Ci siamo fatte una sana chiacchierata tra Donne. A Striscia farò vedere il suo videomessaggio"

Michelle Hunziker e Giovanna Botteri si sono sentite. Le due hanno voluto mettere un punto alla polemica scoppiata dopo un servizio di Striscia la Notizia sul look un po' trasandato della corrisponden ...

