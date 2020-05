Harry e Meghan | la prima videochiamata con William e Kate Middleton per festeggiare

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Archie Harrison Mountbatten è nato il 6 maggio 2019 a Londra, però festeggia il suo primo compleanno a Los Angeles, lontano dalla famiglia reale inglese. Prima di trasferirsi in California il principe Harry e Meghan Markle si erano proposti di celebrare l’imminente primo compleanno del figlio con un grande party e invitati d’eccezione, come i Clooney, Oprah Winfrey e Serena Williams. Ma ora, causa quarantena da coronavirus, sono stati costretti a cambiare programma. Il piccolo, nella grande casa di Malibu dove vive coi genitori, avrà comunque una bellissima festa. A base di tuffi in piscina e una torta senza zucchero fatta di soli ingredienti biologici. E riceverà gli auguri, virtuali, di tutta la royal family. Compresi i piccoli George, Charlotte (che ha appena festeggiato in quarantena 5 anni) e Louis.

Archie Harrison Mountbatten è nato il 6 maggio 2019 a Londra, però festeggia il suo primo compleanno a Los Angeles, lontano dalla famiglia reale inglese. Prima di trasferirsi in California il principe ...