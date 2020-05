Gresko ricorda il 5 maggio: «Giornata strana, forse doveva finire così» (Di mercoledì 6 maggio 2020) Vratislav Gresko ha ricordato il famigerato 5 maggio 2002 sulle pagine del Giornale: le parole dell’ex difensore dell’Inter Vratislav Gresko ha ricordato il 5 maggio 2002, Giornata da incubo per tutti i tifosi dell’Inter. Queste le parole dell’ex difensore a Il Giornale. 5 maggio – «Ricordo che fu una partita difficile, c’era un clima strano. Stavamo comunque giocando contro una grande squadra come la Lazio che si stava giocando l’accesso alla Coppa Uefa. Quella è stata una brutta Giornata per tutti, forse doveva andare così. Tra l’altro in quell’annata abbiamo perso punti importanti contro il Chievo all’ultimo minuto, dove gli avversari riusciranno a pareggiare, e addirittura perdemmo in casa contro l’Atalanta. Ripeto, forse doveva andare così». GIORNALI – «Devo dire ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 maggio 2020) Vratislavhato il famigerato 52002 sulle pagine del Giornale: le parole dell’ex difensore dell’Inter Vratislavhato il 52002,da incubo per tutti i tifosi dell’Inter. Queste le parole dell’ex difensore a Il Giornale. 5– «Ricordo che fu una partita difficile, c’era un clima strano. Stavamo comunque giocando contro una grande squadra come la Lazio che si stava giocando l’accesso alla Coppa Uefa. Quella è stata una bruttaper tutti,andare così. Tra l’altro in quell’annata abbiamo perso punti importanti contro il Chievo all’ultimo minuto, dove gli avversari riusciranno a pareggiare, e addirittura perdemmo in casa contro l’Atalanta. Ripeto,andare così». GIORNALI – «Devo dire ...

Salvato95551627 : RT @cmdotcom: #Gresko ricorda il 5 maggio: '#Inter, non è stata colpa mia ma di tutta la squadra' - cmdotcom : #Gresko ricorda il 5 maggio: '#Inter, non è stata colpa mia ma di tutta la squadra' - krudotwit : Del #5maggio si ricorda solo Gresko, ma per me che ero allo stadio fu molto più lampante l’inadeguatezza dell’11 in… - Larsotti : @Settore225 La merda che ricorda Perugia ai Laziali, le lacrime del ronaldo perdente, le cagate di Gresko e l'esult… -