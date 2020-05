Fiorentina | Commisso alla carica | “troppi errori arbitrali | voglio parità di

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Il presidente dellaRocconon è mai banale, il numero uno viola è tornato sui presuntisubiti in stagione, poi indicazioni anche sulla ripresa del campionato. Ecco le dichiarazioni a Violanation. LE POLEMICHE CONTRO LA JUVE – “Siamo stati multati, ma è stata la reazione a tutto quel che avevamo subito in mesi di silenzio. Pezzella a Verona è stato colpito, il giocatore che lo ha colpito non è stato punito e poi ha segnato il gol decisivo; poi Chiesa e Ribery sono stati maltrattati lungo il corso della stagione. Il secondo rigore di Torino non ci stava, la Juventus non ha bisogno di aiuti, e quindi mi sono fatto sentire. Non vengo in Italia per permettere che ci trattino peggio di altri, né meglio.parità di trattamento. Un po’ come quando ero capitano in campo, ho voluto ...