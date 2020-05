Fiorello dopo Sanremo 2021 chiudo con la carriera

Leggi su people24.myblog

(Di mercoledì 6 maggio 2020)bis con Amadeus a: «Faccio il Festival con te e mi ritiro». Questo, almeno, è quello che dice lo showman durante una lunga chiacchierata su “Instagram” con il suo amico. «Che faccio? È pesante fare… Te ne dicono di tutti i colori… Non ho il carattere giusto, eppure l’ho fatto. Amadeus mi ha convinto e mi convincerà pure stavolta… Potrebbe essere l’ultima cosa. Faccio, come va va, ela»: con la testa tra le mani,aver chiuso una lunga diretta su Instagram con Amadeus,si lascia andare a questa riflessione e aggiunge: «Mica devo andare avanti fino ad 80 anni. Ho fatto pure troppo. Largo ai giovani.e basta». Già in passato lo showman aveva detto che si sarebbe ritirato dalle scene. Ora il palco ...