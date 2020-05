Fase 2 | Renzi | ‘bisogna smetterla con i dpcm’

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Roma, 6 mag. (Adnkronos) – “Bisognacon i Dpcm. Il Governo può dirmi se usare o no la mascherina o se evitare gli assembramenti. Ma se vengono ‘consentiti’ gli incontri non è un Dpcm che può dire ‘il prozio sì, l’amico no’. Perché ne va delle libertà costituzionali: lo Stato può decidere come io possa incontrare altre persone, ma non certo chi incontrare”. Lo scrive Matteonella enews. L'articolo2:, ‘bisognacon i dpcm’ proviene da Ildenaro.it.

