Fabio Novembre: «Il futuro dei locali? Un compromesso tra bellezza e sicurezza»

«Sicuramente stiamo vivendo un momento talmente forte che ne usciranno un mare di idee. Abbiamo parlato tanto di globalizzazione per poi scoprire che solo la pandemia ha unito il mondo, partendo da una località della Cina: l'effetto farfalla di Edward Lorenz. Questa situazione mi ricorda la lievitazione della pasta per fare il pane: c'è un tempo, più o meno lungo, per seguirne la crescita e ragionare su come utilizzarla al meglio».

«Sicuramente stiamo vivendo un momento talmente forte che ne usciranno un mare di idee. Abbiamo parlato tanto di globalizzazione per poi scoprire che solo la pandemia ha unito il mondo, partendo da un ...

Fabio Fognini segreto: «Che sofferenza lasciare la famiglia»

Non tutto è come sembra, neppure dove ci sono soldi, fama e successo. Lo si scopre leggendo il racconto che Fabio Fognini ha fatto per Behind the Racquet, il blog creato dal tennista statunitense Noah ...

Non tutto è come sembra, neppure dove ci sono soldi, fama e successo. Lo si scopre leggendo il racconto che Fabio Fognini ha fatto per Behind the Racquet, il blog creato dal tennista statunitense Noah ...