Ecco perché abbiamo avuto ragione a scegliere chi intubare e chi no

Leggi su agi

(Di mercoledì 6 maggio 2020) "Ci hanno criticato per settimane facendoci passare per i giudici supremi che volevano decidere chi doveva vivere o morire. Ma la situazione si è rivelata ben diversa”. Marco Vergano, medico anestesista rianimatore al San Giovanni Bosco di Torino, è stato tra i redattori delle raccomandazioni in 15 punti rivolte a migliaia di colleghi dalla SIAARTI (Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva) all'inizio dell'emergenza coronavirus, ai primi di marzo. A creare polemiche, anche in ambito scientifico, era stato in particolare questo passaggio che ipotizzava di mettere un limite di età all'ingresso in Terapia Intensiva: “Non si tratta di compiere scelte meramente di valore ma di riservare risorse che potrebbero essere scarsissime a chi in primis ha più probabilità ...