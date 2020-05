Dolce pasticcio al limone | il più semplice che esista | pronto in 10 minuti!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 6 maggio 2020)al, super veloce e una vera bontà! La torta biscotti eè unottimo e di una facilità estrema nella preparazione. Lo potremmo definire un salva vita se non si ha tempo di preparare qualcosa di più complicato e al contempo con questootteniamo comunque grandi soddisfazioni. Vediamo come si prepara. Credit fotoal, ricetta per 8 persone Ingredienti: Panna da montare liquida e fredda, 600 ml Crema di formaggio, 300 g Zucchero a velo, 150 g Limoni, 2 Essenza di vaniglia, 3 g Biscotti tondi alla vaniglia, tipo Marie (o Maria), 42 (sono i classici biscotti da the) Preparazione: Per prima cosa lavorate la panna liquida, con le fruste o con il robot da cucina. Grattugiate la scorza dei due limoni e spremetene il succo. In una ciotola abbastanza capiente mescolate la crema di formaggio con la ...