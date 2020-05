Dario Argento: “Riprese mio film a fine agosto” (Di giovedì 7 maggio 2020) "Penso di poter girare il mio nuovo film `Occhiali Neri' a fine agosto, sarà ambientato a Roma e nei dintorni. Non cambierò nulla della sceneggiatura, resta quella pre-Coronavirus". A parlare è Dario Argento, regista e autore di tanti classici del cinema horror e non solo. Come si comporterà con quelle scene dove ci saranno dei baci? "Non ce ne sono molti, giusto un paio. Ancora non so come si farà, mi farò consigliare da un medico, ma spero che ad agosto o settembre queste scene si potranno fare". Lei ha detto che la colonna sonora del suo nuovo lavoro sarà firmata dai Daft Punk. Il duo francese, però, pare abbia smentito."Non hanno smentito loro, ma la loro casa discografica, con cui non avevo parlato. Avevo parlato solo con i Daft Punk, peraltro erano stati loro a chiamarmi, a telefonarmi". Quindi conferma che la soundtrack di ... Leggi su ilfogliettone Dario Argento parla del “mostro” Coronavirus

Dario Argento : i produttori smentiscono la collaborazione coi Daft Punk

