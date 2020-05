Coronavirus, test rapido sulla saliva presto in commercio (Di mercoledì 6 maggio 2020) Nato dalla collaborazione tra Asst Sette Laghi e Università Insubria, presto in commercio un kit per il test rapido sulla saliva per il Coronavirus Nato dalla collaborazione tra Asst Sette Laghi e l’Università Insubria di Varese, presto sarà commercializzato un kit per il test rapido tramite la saliva per il Coronavirus. Il test funzionerà, in linea di principio, come un normalissimo test di gravidanza. Il tampone, composto da un pezzo di carta, sarà imbevuto dalla saliva del soggetto e il risultato sarà disponibile dopo 3-6 minuti. Se compare una banda, il test risulterà negativo, in caso di due linee, il test sarà da considerarsi positivo. Sarà disponibile a breve, probabilmente presso tutte le farmacie del territorio nazionale. La peculiarità di questo test rapido per il Coronavirus tramite la saliva sta nel ... Leggi su zon Coronavirus - la protesta dei commercianti : “Così non conviene stare aperti”

Lo ha annunciato su Facebook il governatore Toti. Il nuovo strumento è stato consegnato all'ospedale San Martino di Genova. Inoltre, partiranno anche i test rapidi nei pronto soccorso "Grazie a questo ...

In Toscana sono 9.657 i casi di positività al Coronavirus, 26 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. L’indice di contagiosità (R0), calcolat ...

