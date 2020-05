Coronavirus | Conte | “responsabilità dei cittadini fa ben sperare | ma la crisi sarà

Leggi su meteoweek

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Il presidenteha rilasciato un’intervista sulla Fase 2, in cui ha parlato delle misure per ripartire e del senso di responsabilità dei, anche se prevede che lasarà molto dura. Il premierha rilasciato un’intervista al Fatto Quotidiano in cui parla dellacausata dal, della riapertura e delle misure … L'articolo: “responsabilità deifa ben, ma lasarà dolorosa” proviene da www.meteoweek.com.