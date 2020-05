Coronavirus, conta-persone all’entrata dei bus: così a Napoli si evitano affollamenti sui mezzi (Di mercoledì 6 maggio 2020) Una persona preposta solo al conteggio delle persone: dopo un numero stabilito di passeggeri si chiudono le porte. Così l’Anm, l’azienda napoletana per la mobilità, controlla il rispetto della distanza di sicurezza sui mezzi pubblici, evitando affollamenti. La sperimentazione, come si vede dal video, lascia a terra parecchi passeggeri, ma sembra efficace. Controlli anche sull’utilizzo di mascherine, obbligatorie per salire su bus e metro. L'articolo Coronavirus, conta-persone all’entrata dei bus: così a Napoli si evitano affollamenti sui mezzi proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus Puglia - bollettino 06 maggio - 26 nuovi contagi - 4 in provincia di Bari

Udine, 5 mag - Il sistema sanitario regionale (Ssr) ha potuto contare, inoltre, sulle risorse già destinate all'attività ordinaria che sono state riorientate per fronteggiare l'epidemia e che possono ...

REGNO UNITO - Il ministro britannico della Sanità, Matt Hancock, ha riconosciuto come una tragedia il bilancio di morti da coronavirus nel Regno Unito, diventato ieri nei conteggi il primo Paese ...

