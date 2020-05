Coronavirus | Alba Parietti: “Ero positiva, ora voglio donare il plasma” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Coronavirus Alba Parietti ha confidato, prima a Carta Bianca, e poi sul suo profilo Instagram, di aver contratto il covid 19 e di voler donare il suo plasma ai malati Alba Parietti, ieri sera, è stata ospite di Carta Bianca, dove ha rivelato di aver contratto agli inizi di marzo il Coronavirus e di … L'articolo Coronavirus Alba Parietti: “Ero positiva, ora voglio donare il plasma” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna Alba Parietti a marzo ha avuto il CoronaVirus - ma è stata 3 volte a Live Non è la d’Urso : l’accusa di Caterina Collovati

Alba Parietti : «Ho avuto il Coronavirus - ma l’ho scoperto solo ora col test sierologico»

Alba Parietti ho avuto il Coronavirus l’ ho scoperto con il test sierologico (Di mercoledì 6 maggio 2020)ha confidato, prima a Carta Bianca, e poi sul suo profilo Instagram, di aver contratto il covid 19 e di voleril suo plasma ai malati, ieri sera, è stata ospite di Carta Bianca, dove ha rivelato di aver contratto agli inizi di marzo ile di … L'articolo: “Ero, orail plasma” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

CheDonnait : #AlbaParietti racconta di aver contratto il #coronavirus #covid19 - StraNotizie : Alba Parietti a marzo ha avuto il CoronaVirus, ma è stata 3 volte a Live Non è la d'Urso: l'accusa di Caterina Coll… - CIAfra73 : @AngryMercurio La faccenda è seria. Se Alba non spiega bene (mi auguro che glielo facciano notare e spieghi subito… - MrRossdrake : RT @BITCHYFit: Alba Parietti a marzo ha avuto il CoronaVirus, ma è stata 3 volte a Live Non è la d’Urso: l’accusa di Caterina Collovati htt… - robertaguarducc : RT @giornalettismo: La testimonianza di #AlbaParietti sul #coronavirus: 'L'ho avuto, nessun trattamento di favore e nessun tampone. L'ho sc… -