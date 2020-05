Associazioni di ristoratori e albergatori sono in piena negazione

Leggi su termometropolitico

(Di mercoledì 6 maggio 2020) È tutto un fiorire di proposte per portare la gente al mare. Abbiamo visto le gabbie di plexiglass – ovviamente pensate da architetti – poi gli igloo stile colonia spaziale, poi una sorta di gabbia a forma di elica, per non parlare delle fondamentali barriere tra avventori nei ristoranti. Si parla di distributori di Amuchina e di guanti di lattice tra gli ombrelloni, a cui si affianca l’immancabile aumento di prezzo. È buffo come questa tragedia abbia costretto ia tornare a più miti consigli, dato che ormai il numero di coperti/ombrelloni/posti in piedi per metro quadro aveva ormai raggiunto la distribuzione del pane a Mogadiscio. Alcuni ristoranti avevano addirittura inventato “la tavolata sociale”, cioè un unico tavolo dove se alzavi un gomito centravi il mento della coppia di fianco. Per qualche tempo aveva ...