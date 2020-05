«Twilight» | in arrivo un nuovo libro della saga

Leggi su vanityfair

(Di martedì 5 maggio 2020) «Midnight Sun», sole di mezzanotte. Il titolo scelto da Stephanie Meyer per riportare in vita la saga di Twilight ha a che vedere con uno scenario fiabesco, dove la natura è magia e creature ibride la popolano. La scrittrice, che quindici anni fa ha esordito in libreria con la storia, d’amore e avventura, di Bella Swan ed Edward Cullen, il progetto lo ha annunciato via Twitter. «Sì, davvero!», ha scritto, pubblicando un breve filmato e il titolo del libro, la cui genesi è complessa e travagliata.