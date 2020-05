Torino, Nkoulou e il test del tampone: «Per niente piacevole» (Di martedì 5 maggio 2020) Il commento sui social di Nicolas Nkoulou dopo aver effettuato il test del tampone: le dichiarazioni del centrale del Torino Un primo gruppo di calciatori del Torino nella giornata odierna è stato sottoposto al test del tampone per registrare eventuali positività al Coronavirus. Nicolas Nkoulou è stato fra i primi. Il difensore centrale del Torino ha poi commentato su Instagram: «Non è per niente piacevole: ti mettono in bocca un tubicino fino alla gola e poi ripetono l’operazione nel naso». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Torino - Napoli ma non solo su Nkoulou. E il napoletano Izzo può finire all'Inter

Calciomercato Torino - Izzo e Nkoulou in bilico : non sono più incedibili

Calciomercato Torino - Izzo e Nkoulou in bilico : non sono più incedibili (Di martedì 5 maggio 2020) Il commento sui social di Nicolasdopo aver effettuato ildel: le dichiarazioni del centrale delUn primo gruppo di calciatori delnella giornata odierna è stato sottoposto aldelper registrare eventuali positività al Coronavirus. Nicolasè stato fra i primi. Il difensore centrale delha poi commentato su Instagram: «Non è per: ti mettono in bocca un tubicino fino alla gola e poi ripetono l’operazione nel naso». Leggi su Calcionews24.com

CronacheTweet : Nicolas #Nkoulou commenta così le modalità del tampone anti #Coronavirus - CalcioWeb : 'Ti mettono in bocca un tubicino fino alla gola', il calciatore del #Torino sul tampone per Coronavirus - - sportface2016 : #Torino - #Nkoulou racconta la sua esperienza con il tampone - Toro_News : Tornano a correre all'aria aperta alcuni giocatori del Torino in attesa del 'Fila' ?? - sportli26181512 : Torino: c'è anche il Napoli su Nkoulou: L'esperienza di Nicolas Nkoulou al Torino... -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Nkoulou Torino, Nkoulou sottoposto al tampone prima della ripresa: "Non è per niente piacevole" TUTTO mercato WEB Torino, Nkoulou e il test del tampone: «Per niente piacevole»

Il commento sui social di Nicolas Nkoulou dopo aver effettuato il test del tampone: le dichiarazioni del centrale del Torino Un primo gruppo di calciatori del Torino nella giornata odierna è stato sot ...

Coronavirus, Nkoulou racconta il test: «Non è per niente bello»

Il difensore del Torino Nicolas Nkoulou ha voluto raccontare su Instagram l'esperienza del tampone per il test del Coronavirus. Lo ha fatto con un breve video: «Non è per nulla bello - ha spiegato - p ...

Il commento sui social di Nicolas Nkoulou dopo aver effettuato il test del tampone: le dichiarazioni del centrale del Torino Un primo gruppo di calciatori del Torino nella giornata odierna è stato sot ...Il difensore del Torino Nicolas Nkoulou ha voluto raccontare su Instagram l'esperienza del tampone per il test del Coronavirus. Lo ha fatto con un breve video: «Non è per nulla bello - ha spiegato - p ...