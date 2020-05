Sylvester Stallone svela i film per cui era in pessima forma, anche per colpa di Robert De Niro (Di martedì 5 maggio 2020) Nella carriera di Sylvester Stallone ci sono stati film dove l'attore non era al massimo della sua forma fisica e in un caso è stata colpa di Robert De Niro. Sylvester Stallone in persona ha elencato i film che ha girato in pessima forma e ha anche rivelato che in uno di questi c'è lo zampino di Robert De Niro. Nella carriera di un attore i cambi di peso e massa muscolare sono spesso all'ordine del giorno, e per una star dalla carriera lunga e prolifica come quella di Stallone il problema tende a farsi più presente. Durante una chiacchierata con i fan su Instagram, Sylvester ha rivelato quali secondo lui sono stati i suoi momenti da dimenticare. Tra i titoli che l'hanno colto fisicamente impreparato Stallone cita Cop Land ... Leggi su movieplayer Demolition Man 2 in preparazione - Sylvester Stallone : "Sarà fantastico"

Over the Top : Sylvester Stallone campione di braccio di ferro. Un film cult degli anni ’80

Sylvester Stallone | i suoi cinque film più rappresentativi (Di martedì 5 maggio 2020) Nella carriera dici sono statidove l'attore non era al massimo della suafisica e in un caso è statadiDe Niro.in persona ha elencato iche ha girato ine harivelato che in uno di questi c'è lo zampino diDe Niro. Nella carriera di un attore i cambi di peso e massa muscolare sono spesso all'ordine del giorno, e per una star dalla carriera lunga e prolifica come quella diil problema tende a farsi più presente. Durante una chiacchierata con i fan su Instagram,ha rivelato quali secondo lui sono stati i suoi momenti da dimenticare. Tra i titoli che l'hanno colto fisicamente impreparatocita Cop Land ...

Morenozagor : RT @FantascienzaIta: Sylvester Stallone conferma “Demolition Man 2” - FantascienzaIta : Sylvester Stallone conferma “Demolition Man 2” - NerdPool_IT : Sylvester Stallone parla del sequel di Demolition Man, I Falchi della Notte, Creed 3 e dei progetti per Rocky!… - Screenweek : #DemolitionMan #SylvesterStallone rivela che un sequel è in lavorazione Lo ha dichiarato durante una diretta Instag… - Noovyis : (Demolition Man 2 in preparazione, Sylvester Stallone: 'Sarà fantastico') Playhitmusic - -