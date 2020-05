Rebecca Horn allo Studio Trisorio | la mostra è online

Leggi su ildenaro

(Di martedì 5 maggio 2020) di Maria Carla Tartarone Realfonzo Oggi possiamo vedere, anche se non ancora dal vivo,, un’artista fedele a questa Galleria napoletana da molti anni. L’abbiamo vista infatti nel 2013, e nel 2015 quandoinaugurò lanella giornata del Contemporaneo di quell’anno aderendo all’invito del Museo Madre. L’artista, nata nel 1944 a Michelstadt in Germania non ha inizialmente avuto una vita facile poiché più volte dovette abbandonare gli studi d’arte sia per motivi familiari che per motivi di salute dovuti all’uso di materiali malsani quando lavorava con fibre di vetro. Finalmente poté tornare all’Accademia di Belle arti di Amburgo. Cominciò a creare producendo oggetti che ricordavano bozzoli. Negli anni sessanta incominciò a dedicarsi alla performance art, ...