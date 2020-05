Quattro elementi per capire la diversa diffusione del virus (Di martedì 5 maggio 2020) Gli esperti cercano di capire perché la diffusione del covid-19 sia così diversa nelle varie aree del mondo. Le risposte potrebbero aiutarci a proteggerci meglio. Leggi Leggi su internazionale (Di martedì 5 maggio 2020) Gli esperti cercano diperché ladel covid-19 sia cosìnelle varie aree del mondo. Le risposte potrebbero aiutarci a proteggerci meglio. Leggi

In Iran il covid-19 ha ucciso così tante persone da costringere il governo a seppellirle in fosse comuni. Nel vicino Iraq, invece, le vittime sono meno di cento. La Repubblica Dominicana ha registrato ...

Alex Schwazer, atletica addio: il marciatore condannato per doping in via definitiva

A quattro anni e cinque mesi dai fatti (correva il 1° gennaio 2016, giorno di un controllo antidoping a sor presa) la vicenda giudiziario-sportiva di Alex Schwazer è arrivata al capolinea. Con una sen ...

