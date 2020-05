Quando ho letto la notizia della morte di Dave Greenfield ho subito chiamato Enrico Ruggeri (Di martedì 5 maggio 2020) Ho decisamente sbagliato mira. O più probabilmente ho detto una cazzata, anche atta a sdrammatizzare una situazione che in effetti di drammatico ha parecchio, intendiamoci, ma pur sempre una cazzata che in quanto cazzata è subito stata smentita dalla cronaca, cronaca che ci ha passato una linea di evidenziatore fluo, tipo quelli della Stabilo Boss, come a dire: tana per Michele. Perché se proprio ieri ero qui a ipotizzare che una vita smodata, alla Dave Gahan o Keith Richards, potesse in qualche modo rendere immuni dal Coronavirus, oltre che da una serie incredibili di altre malattie e complicazioni, tirando in ballo il vecchio film di Robert Rodriguez, The Faculty, ecco che arriva la notizia della morte, per Coronavirus, di Dave Greenfield degli Stranglers, una delle mie band culto di tutti i tempi, lui a suonare le tastiere, Hugh Cornwell alla voce e alle ... Leggi su optimagazine Arriva il braccialetto che vibra se non rispetti la distanza. A quando le scosse elettriche?

Arriva il braccialetto che vibra se non rispetti la distanza. A quando le scosse elettriche?

Coronavirus - quando finirà la quarantena? Il balletto delle date - e spunta il 16 maggio (Di martedì 5 maggio 2020) Ho decisamente sbagliato mira. O più probabilmente ho detto una cazzata, anche atta a sdrammatizzare una situazione che in effetti di drammatico ha parecchio, intendiamoci, ma pur sempre una cazzata che in quanto cazzata èstata smentita dalla cronaca, cronaca che ci ha passato una linea di evidenziatore fluo, tipo quelliStabilo Boss, come a dire: tana per Michele. Perché se proprio ieri ero qui a ipotizzare che una vita smodata, allaGahan o Keith Richards, potesse in qualche modo rendere immuni dal Coronavirus, oltre che da una serie incredibili di altre malattie e complicazioni, tirando in ballo il vecchio film di Robert Rodriguez, The Faculty, ecco che arriva la, per Coronavirus, didegli Stranglers, una delle mie band culto di tutti i tempi, lui a suonare le tastiere, Hugh Cornwell alla voce e alle ...

Davide : Ho letto parecchie cronache del primo giorno di riapertura: da Torino a Bari soltanto file ordinate, persone distan… - AngelaVillani9 : RT @AngeloR54671811: @mengonimarco ?? Capo ma quanto sei simpatico? ?? Che meraviglia aprire Twitter e trovare la tua bella faccia! ?? (anche… - MyBrutalRevenge : meno male che questo è uscito quando non mi faccio più complessi per la mia asessualità, almeno non con me stessa,… - boscocreep : @min_rolex Io lo avevo letto su qualche articolo in giro. Quando l'ho messo avevo paura di sembrare banale haha ma… - stefyblonde : RT @StefanoAnnarel1: I dolori mi stanno attanagliando, sono costretto a tornare a letto e abbandonare twitter anche oggi. Si dice quando c'… -

Ultime Notizie dalla rete : Quando letto Quando ho letto la notizia della morte di Dave Greenfield ho subito chiamato Enrico Ruggeri OptiMagazine COVID-19 con i gatti, fa bene alla salute, parola di Walter Chandoha o quasi (VIDEO)

Walter Chandoha se ne è andato a 98 anni, forse nel paradiso dei gatti, nel gennaio del 2019 lasciando circa 225.000 foto. C'è un video semplice semplice dove racconta la sua storia e come abbia fatto ...

Precipita nel letto del Merula ad Andora, runner soccorso da sanitari e vigili del fuoco

Andora. I vigili del fuoco di Albenga, l’automedica del 118 ed i volontari della croce bianca di Andora sono intervenuti, questo pomeriggio, per soccorre un runner di 19 anni precipitato nel greto del ...

Walter Chandoha se ne è andato a 98 anni, forse nel paradiso dei gatti, nel gennaio del 2019 lasciando circa 225.000 foto. C'è un video semplice semplice dove racconta la sua storia e come abbia fatto ...Andora. I vigili del fuoco di Albenga, l’automedica del 118 ed i volontari della croce bianca di Andora sono intervenuti, questo pomeriggio, per soccorre un runner di 19 anni precipitato nel greto del ...