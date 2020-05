Programmi TV di stasera, martedì 5 maggio 2020. Su Rai2 in 1^Tv i Ditelo Voi con «Gomorreide» (Di martedì 5 maggio 2020) I Ditelo Voi Rai1, ore 21.40: Pooh – Amici per sempre - Replica I Pooh tornano nuovamente protagonisti della prima serata di Rai1 con Pooh – Amici per sempre, lo speciale condotto da Carlo Conti, interamente dedicato ai cinquant’anni di storia della band e al grande successo che i cinque musicisti hanno riscontrato nel 2016 con i festeggiamenti del cinquantennale di carriera e che ha coinciso con il loro abbandono delle scene. Emma, i Modà, Patty Pravo e Rocco Hunt si alternano sul palco insieme a Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian, Stefano D’Orazio e Riccardo Fogli tra duetti inediti all’insegna delle emozioni. I Pooh si raccontano attraverso aneddoti, immagini e canzoni che hanno segnato la loro straordinaria carriera e caratterizzato la loro lunghissima amicizia. Lo speciale verrà riproposto al pubblico arricchito di alcune ... Leggi su davidemaggio Stasera in tv martedì 5 maggio 2020 - programmi e film : Pooh amici per sempre - Padre Pio - Le Iene Show

Programmi TV di stasera - lunedì 4 maggio 2020. Su Rai1 «Il Commissario Montalbano – Le Ali della Sfinge»

Stasera in Tv cosa c’è da vedere tra programmi e film di oggi 5 maggio prima e seconda serata (Di martedì 5 maggio 2020) IVoi Rai1, ore 21.40: Pooh – Amici per sempre - Replica I Pooh tornano nuovamente protagonisti della prima serata di Rai1 con Pooh – Amici per sempre, lo speciale condotto da Carlo Conti, interamente dedicato ai cinquant’anni di storia della band e al grande successo che i cinque musicisti hanno riscontrato nel 2016 con i festeggiamenti del cinquantennale di carriera e che ha coinciso con il loro abbandono delle scene. Emma, i Modà, Patty Pravo e Rocco Hunt si alternano sul palco insieme a Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian, Stefano D’Orazio e Riccardo Fogli tra duetti inediti all’insegna delle emozioni. I Pooh si raccontano attraverso aneddoti, immagini e canzoni che hanno segnato la loro straordinaria carriera e caratterizzato la loro lunghissima amicizia. Lo speciale verrà riproposto al pubblico arricchito di alcune ...

tuvzbiz : Stasera in TV mercoledì 6 maggio 2020 – Tutti i programmi in onda - AnselmoDelDuca : RT @lucianoghelfi: A 20 anni dalla morte di Gino #Bartali, #Mattarella lo ricorda come simbolo della rinascita dell'#Italia e salvatore di… - lucianoghelfi : A 20 anni dalla morte di Gino #Bartali, #Mattarella lo ricorda come simbolo della rinascita dell'#Italia e salvator… - erneeesto : ultimamente pare una moda becera dei programmi di informazione rai invitare ospiti su vari temi, far loro domande e… - AnninaJ1978 : Se non avete altri programmi stasera ore 21.25 su canale nove c'è un bel film che mi è davvero piaciuto sacco??????! S… -