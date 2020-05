polemica su Social Market per utilizzo ‘cibo scaduto’ (Di martedì 5 maggio 2020) Roma – Prodotti alimentari “che possono aver oltrepassato la data da consumarsi preferibilmente” in cambio di attivita’ e lavori Socialmente utili. È uno dei punti del ‘Patto Sociale’ da sottoscrivere per l’adesione all’iniziativa del Mercato Sociale realizzata a Ostia da Roma Capitale e X Municipio. A criticare questa modalita’ e’ il consigliere capitolino del Pd, Giovanni Zannola: “Il ‘patto Sociale’ da siglare, oltre ad essere pittoresco nella sua formulazione, dichiara apertamente che i prodotti potranno essere scaduti, ma comunque sono integri dal punto di vista igienico sanitario. Quindi lavoro Socialmente utile in cambio di cibo probabilmente scaduto”, le parole di Zannola all’agenzia Dire citando il documento, che testualmente recita: ‘Sono esposti prodotti integri dal punto di ... Leggi su romadailynews Giovanna Botteri attaccata da Striscia la Notizia. Il servizio ‘narrato’ da Michelle Hunziker - polemica social : “Proprio lei - paladina delle donne” - “Chieda scusa”

Roma – Prodotti alimentari "che possono aver oltrepassato la data da consumarsi preferibilmente" in cambio di attivita' e lavorimente utili. È uno dei punti del 'Pattoe' da sottoscrivere per l'adesione all'iniziativa del Mercatoe realizzata a Ostia da Roma Capitale e X Municipio. A criticare questa modalita' e' il consigliere capitolino del Pd, Giovanni Zannola: "Il 'pattoe' da siglare, oltre ad essere pittoresco nella sua formulazione, dichiara apertamente che i prodotti potranno essere scaduti, ma comunque sono integri dal punto di vista igienico sanitario. Quindi lavoromente utile in cambio di cibo probabilmente scaduto", le parole di Zannola all'agenzia Dire citando il documento, che testualmente recita: 'Sono esposti prodotti integri dal punto di ...

Marco Materazzi scatena la polemica sui social dopo un post sul 5 maggio "juventino" pubblicato su Instagram. L'ex difensore dell'Inter ha risposto agli sfottò dei tifosi della Juventus relativo al 5 ...

Sonia Bruganelli, ancora una polemica social dettato dal nuovo ‘acquisto’. Già in passato attaccata per le sue foto e i suoi post spesso dedicati a oggetti di lusso, senza mai nascondere la sua passio ...

