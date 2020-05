Paola Perego si confida e per la prima volta parla del “mostro” che per 25 anni l’ha

Leggi su baritalianews

(Di martedì 5 maggio 2020)ha svelato in un libro autobiografico le sue paure, i suoi alti e bassi e la sua convivenza per 25con il “mostro”. La famosa conduttrice per 25ha dovuto convivere con gli attacchi di panico. A svelarlo è stata la stessanel libro “Dietro le Quinte”. Con un post su Instagramha voluto spiegare come è riuscita a vincere la sua lunghissima battaglia: “Vi confesso che sono parecchio emozionata, perché è un progetto che mi sta molto a cuore, nel quale ho dedicato tutta me stessa, mettendomi a nudo per lain vita mia. Questo libro non è una autobiografia, ma è un racconto sincero di tutti gli alti e bassi, di tutte le sconfitte e le vittorie che ho affrontato nella mia lunga, estenuante battaglia contro gli attacchi di panico. “Il mostro, mi ha ...