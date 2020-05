Padre Pio | stasera su Canale 5 la miniserie con Sergio Castellitto

Leggi su movieplayer

(Di martedì 5 maggio 2020) Va in ondasu5, alle 21:20,Pio, latelevisiva diretta nel 2000 da Carlo Carlei, connei panni del frate di Pietrelcina.su5, dalle 21:20, torna in replicaPio, latv diretta nel 2000 da Carlo Carlei, conprotagonista assoluto nei panni del frate di Pietrelcina. Prodotta in occasione della chiusura della causa di beatificazione diPio, laripercorre la vita diPio () in un susseguirsi di eventi prodigiosi che hanno presto portato la sua fama ben oltre i confini locali: stimmate, profezie, guarigioni inspiegabili. Nell'arco della sua esistenza è riuscito come nessuno ad attrarre un seguito di devoti tale da suscitare sospetti e invidie all'interno della Chiesa stessa. La ...