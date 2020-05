Napoli, addio a Mimmo Sepe: era lo storico attore del Seven Show (Di martedì 5 maggio 2020) Lutto nel mondo del cabaret napoletano. È mancato Mimmo Sepe, grande attore e caratterista di teatro, cinema e tv. Era malato da tempo Fonte: FacebookÈ venuto a mancare all’età di 65 anni Mimmo Sepe, lo storico caratterista napoletano, conosciuto per le sue performance al Seven Show. A riportare la triste notizia è stato il collega e amico Corrado Taranto, suo compagno di scena negli anni ’80 e ’90. Domenico, meglio conosciuto come Mimmo, era nato a Napoli il 16 aprile 1955, aveva compiuto da poco 65 anni. La sua carriera, di successo, non è dovuta solo alle apparizioni al Seven Show. Egli era un grande attore teatrale che lavorò per molte compagnie teatrali di un certo rilievo. Caratterizzato dalla sua mole importante e dalla sua stazza, Mimmo Sepe è ricordato come un “gigante buono” del ... Leggi su chenews Il Napoli prepara l’addio di Meret

Mercato Napoli : Callejon verso l’addio - si spera ancora per Mertens

De Laurentiis e la maglia di Mertens : un gesto benefico che sa di addio al Napoli (Di martedì 5 maggio 2020) Lutto nel mondo del cabaret napoletano. È mancato, grandee caratterista di teatro, cinema e tv. Era malato da tempo Fonte: FacebookÈ venuto a mancare all’età di 65 anni, locaratterista napoletano, conosciuto per le sue performance al. A riportare la triste notizia è stato il collega e amico Corrado Taranto, suo compagno di scena negli anni ’80 e ’90. Domenico, meglio conosciuto come, era nato ail 16 aprile 1955, aveva compiuto da poco 65 anni. La sua carriera, di successo, non è dovuta solo alle apparizioni al. Egli era un grandeteatrale che lavorò per molte compagnie teatrali di un certo rilievo. Caratterizzato dalla sua mole importante e dalla sua stazza,è ricordato come un “gigante buono” del ...

lightmoon972 : RT @rep_napoli: Napoli, è morto Mimmo Sepe: centinaia di messaggi e foto sui social per dirgli addio [aggiornamento delle 10:59] https://t.… - PrinceKastaDOr : RT @rep_napoli: Napoli, è morto Mimmo Sepe: centinaia di messaggi e foto sui social per dirgli addio [aggiornamento delle 10:59] https://t.… - rep_napoli : Napoli, è morto Mimmo Sepe: centinaia di messaggi e foto sui social per dirgli addio [aggiornamento delle 10:59] - jiennense81 : Oggi #Napoli perde un pezzo della sua cultura, della sua arte e del teatro. Addio a #MimmoSepe ?? - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? La Gazzetta: 'Immobile, decisione presa dalla #Lazio dopo le parole degli agenti e l'idea #Napoli' 'Ciro ha fatto sapere… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli addio Lutto a Napoli, addio all’avvocato Aprea: è scomparso nella notte Voce di Napoli Nuovo look per l'allenatore del Napoli, mostrato durante una diretta Instagram: capelli lunghi e barba molto più folta del solito

Gli effetti del lockdown continuano a incidere sul look dei tesserati del Napoli. Dopo gli inediti baffi esibiti da José Callejon in una storia Instagram della moglie Marta Ponsati Romero, che lo avev ...

Morte di Mimmo Sepe, il cordoglio del sindaco di Napoli: “Addio ad un volto sorridente della città”

Enorme lutto nel mondo dello spettacolo napoletano: si è spento a 65 anni Mimmo Sepe, noto al grande pubblico per le sue apparizioni al Seven Show. A darne il triste annuncio è stato Corrado Taranto, ...

Gli effetti del lockdown continuano a incidere sul look dei tesserati del Napoli. Dopo gli inediti baffi esibiti da José Callejon in una storia Instagram della moglie Marta Ponsati Romero, che lo avev ...Enorme lutto nel mondo dello spettacolo napoletano: si è spento a 65 anni Mimmo Sepe, noto al grande pubblico per le sue apparizioni al Seven Show. A darne il triste annuncio è stato Corrado Taranto, ...