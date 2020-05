Luis Henrique alla Juventus? Calciomercato | Mendes sponsorizza il giovane esterno

natizania : @luis_o_henrique Eeeeeeh laaaaa ?? - antuan_rinaldi : RT @CronacheTweet: Alla scoperta di Kaio Jorge e Luis Henrique, i talenti brasiliani seguiti dalla #Juventus - BBrizzolato : @NicoSchira La voce dell’interesse per Luis Henrique del Botafogo è vero? - nidoile_ : @lhfcintra KSJSKSKSKK ai luis henrique...... - _B_F_R_ : RT @CronacheTweet: Alla scoperta di Kaio Jorge e Luis Henrique, i talenti brasiliani seguiti dalla #Juventus -

Gli occhi del calciomercato Juventus sui giovani: ne abbiamo parlato in passato facendo anche qualche nome, per esempio un paio di elementi del Lione e soprattutto Fausto Vera, un regista basso che po ...La Juventus, alla ricerca di affari a prezzi contenuti come suggerito dal Chief football officer Fabio Paratici nei giorni scorsi, è al lavoro per convincere un giovane talento brasiliano a vestire la ...