L’Iran riapre le moschee ma i contagi sono ancora troppi (Di martedì 5 maggio 2020) Zone bianche, gialle e rosse: le autorità sanitarie iraniane hanno diviso il Paese a seconda della diffusione del coronavirus e ora il presidente Hassan Rouhani vuole tornare alla normalità. La riapertura, iniziata già alcune settimane fa con un primo allentamento delle misure, ora passerà dalle moschee. “In 132 distretti a basso rischio contagio riapriranno i luoghi di culto. Le preghiere del venerdì riprenderanno nel rispetto dei protocolli sanitari”, ha dichiarato il presidente. Lento nel reagire alla pandemia di coronavirus, ora l’Iran sembra avere grande fretta. Ma i numeri di vittime e contagi sono ancora molto alti. Con quasi 100mila casi e oltre 6mila vittime, l’Iran è tra i Paesi più colpiti al mondo dal virus cinese. Dopo i primi contagi, Rouhani si era rifiutato di riconoscere la diffusione del ... Leggi su it.insideover (Di martedì 5 maggio 2020) Zone bianche, gialle e rosse: le autorità sanitarie iraniane hanno diviso il Paese a seconda della diffusione del coronavirus e ora il presidente Hassan Rouhani vuole tornare alla normalità. La riapertura, iniziata già alcune settimane fa con un primo allentamento delle misure, ora passerà dalle. “In 132 distretti a basso rischioo riapriranno i luoghi di culto. Le preghiere del venerdì riprenderanno nel rispetto dei protocolli sanitari”, ha dichiarato il presidente. Lento nel reagire alla pandemia di coronavirus, ora l’Iran sembra avere grande fretta. Ma i numeri di vittime emolto alti. Con quasi 100mila casi e oltre 6mila vittime, l’Iran è tra i Paesi più colpiti al mondo dal virus cinese. Dopo i primi, Rouhani si era rifiutato di riconoscere la diffusione del ...

transnazionale : L'Iran riapre le moschee in 132 città #spaziotransnazionale informa - transnazionale : L'Iran riapre le moschee in 132 città #spaziotransnazionale informa - infoitestero : L'Iran riapre le moschee in 132 città - SerenellaRaimo1 : L'Iran riapre le moschee in 132 città - cronacacampania : L'Iran riapre le moschee in 132 città - Medio Oriente - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : L’Iran riapre Iran Usa, che cosa rischia l’Italia con le sanzioni degli Stati Uniti? Corriere della Sera