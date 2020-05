Lazza: «Sono un grande fan di Ibrahimovic» – VIDEO (Di martedì 5 maggio 2020) Il rapper e tifoso rossonero Lazza si è detto soddisfatto del ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic – VIDEO Il rapper e tifoso rossonero Lazza ha parlato del ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan, sebbene il futuro dell’attaccante svedese sia ancora in bilico a causa del mancato accordo sul rinnovo del contratto. «Sono contento che sia tornato Ibrahimovic, Sono un suo fan a 360 gradi. Ibrahimovic dov’è andato ha vinto», ha ammesso Lazza. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Coronavirus - a Lazzate i morti sono 4 - a Ceriano 0 e restano a 10 i positivi

Coronavirus - a Senago sono 15 i morti ufficiali dichiarati da Ats - salgono a 3 quelli di Lazzate (Di martedì 5 maggio 2020) Il rapper e tifoso rossonerosi è detto soddisfatto del ritorno al Milan di ZlatanIl rapper e tifoso rossoneroha parlato del ritorno di Zlatanal Milan, sebbene il futuro dell’attaccante svedese sia ancora in bilico a causa del mancato accordo sul rinnovo del contratto. «contento che sia tornatoun suo fan a 360 gradi.dov’è andato ha vinto», ha ammesso. Leggi su Calcionews24.com

sportli26181512 : VIDEO - Lazza: 'Sono contento sia tornato Ibrahimovic': Lazza, rapper e tifoso rossonero, ha rilasciato un'intervis… - milansette : VIDEO - Lazza: 'Sono contento sia tornato Ibrahimovic' - JioH501 : @YeyeSkrt I primi due pezzi sono ingiudicabili, il terzo è un feat che ha già funzionato, con Lazza tireranno fuori… - JioH501 : @LucaTwiVive Salmo è sempre Salmo, può uscire qualcosa di molto buono. Drefgold fa cagare, però poi l'hit nell'ulti… - risodiseppia : Ma anche lazza che non viene cagato, dani che non capisce una sega e mnlt che smadonna a causa del tutorial non sono stati male -

Ultime Notizie dalla rete : Lazza Sono VIDEO - Lazza: "Sono contento sia tornato Ibrahimovic" Milan News Lazza: «Sono un grande fan di Ibrahimovic» – VIDEO

Il rapper e tifoso rossonero Lazza ha parlato del ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan, sebbene il futuro dell’attaccante svedese sia ancora in bilico a causa del mancato accordo sul rinnovo del ...

Da Hulk a Bright 2: Louis Leterrier in trattative per dirigere Will Smith e Joel Edgerton

Per dirigere un film che ha del sovrannaturale chi è meglio di qualcuno che abbia una grande esperienza sul campo? Netflix lo sa bene e per dirigere il seguito di Bright con Will Smith e Joel Edgerton ...

Il rapper e tifoso rossonero Lazza ha parlato del ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan, sebbene il futuro dell’attaccante svedese sia ancora in bilico a causa del mancato accordo sul rinnovo del ...Per dirigere un film che ha del sovrannaturale chi è meglio di qualcuno che abbia una grande esperienza sul campo? Netflix lo sa bene e per dirigere il seguito di Bright con Will Smith e Joel Edgerton ...