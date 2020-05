In Italia Colgate-Palmolive dona 1.290.000 € in prodotti per l’igiene alla Croce Rossa e sostiene campagna OMS #SafeHands (Di martedì 5 maggio 2020) L’emergenza Coronavirus che ha messo in difficoltà l’Italia in particolar modo alcune regioni settentrionali ha visto impegnati diversi brand sul fronte della solidarietà, a questo proposito in concomitanza con la giornata mondiale dell’igiene delle mani, che cade il 5 Maggio, Colgate – Palmolive, azienda leader mondiale nel settore dei prodotti di consumo ha donato 1.290.000 Euro in prodotti per la salute e l’igiene alla Croce Rossa Italiana, sostenendo la diffusione delle informazioni per far fronte alla trasmissione del covid-19. L’iniziativa fa parte del coinvolgimento del brand nel supporto della campagna mondiale lanciata dall’OMS #SAFEHANDS. In Italia la collaborazione con la Croce Rossa Italiana prevede la fornitura di 1.000.000 di saponette #SAFEHANDS, 200.000 pezzi di gel igienizzante e altri articoli per l’igiene ... Leggi su italiasera (Di martedì 5 maggio 2020) L’emergenza Coronavirus che ha messo in difficoltà l’in particolar modo alcune regioni settentrionali ha visto impegnati diversi brand sul fronte della solidarietà, a questo proposito in concomitanza con la giornata mondiale dell’igiene delle mani, che cade il 5 Maggio,, azienda leader mondiale nel settore deidi consumo hato 1.290.000 Euro inper la salute e l’igienena, sostenendo la diffusione delle informazioni per far frontetrasmissione del covid-19. L’iniziativa fa parte del coinvolgimento del brand nel supporto della campagna mondiale lanciata dall’OMS #SAFEHANDS. Inla collaborazione con lana prevede la fornitura di 1.000.000 di saponette #SAFEHANDS, 200.000 pezzi di gel igienizzante e altri articoli per l’igiene ...

