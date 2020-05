Ida Platano e Riccardo Guarnieri, lei confessa: “Mi sono emozionata” (Di martedì 5 maggio 2020) Uomini e Donne, Ida Platano si sfoga: “sono felice, mi sono emozionata” La giornata è iniziata con il sorriso per Ida Platano. La protagonista del Trono Over di Uomini e Donne ha trascorso la quarantena nella sua casa di Brescia insieme al figlio Samuele e al compagno Riccardo Guarnieri. La coppia nata a Uomini e Donne ha avuto modo di cementare il suo legame con una convivenza che sembrerebbe essere andata per il verso giusto. Ida Platano continua a mostrare sui social il suo sorriso e in queste ore su Instagram Stories ha ammesso: “sono felice, mi sono emozionata prima. Ho rivisto il mio negozio e non vedo l’ora di tornare”. Una gioia quella di Ida Platano dovuta non solo a una situazione sentimentale finalmente stabile e appagante, ma anche alla voglia di tuffarsi di nuovo nel lavoro. A partire dal 1 giugno infatti la dama di Uomini e Donne ... Leggi su lanostratv Ida Platano dama dalla coscienza sporca | Fiori in dono fuori Uomini e Donne | Video

Durante la giornata di oggi, Ida Platano si mostra con la coscienza sporca pronta a chiedere perdono a una parte fondamentale della sua vita. Uscita da casa viste le nuove leggi della Fase 2 emanata d ...

