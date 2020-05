Esce a ritirare pacco di aiuti alimentari per il nipote di 1 anno: multa di 746 euro (Di martedì 5 maggio 2020) Esce a ritirare pacco aiuti alimentari per nipote neonato: multa di 746 euro Una donna di 56 anni ha ricevuto una multa di 746 euro perché in strada per andare a ritirare il pacco di aiuti alimentari destinato al nipote di un anno. La donna, tra la rabbia e la frustrazione, ha dichiarato: “Stavo andando a prendere il pacco alimentare per il mio nipotino. Non ero in giro per divertirmi”. Patrizia, 56enne di Pisa con un passato di lavori precari, ha raccontato l’intera vicenda al quotidiano Il Tirreno. Sanzionato anche il fratello della donna, che era in auto con lei. L’episodio si registra alcune settimane dopo un’altra sanzione che fece scalpore; quella da 530 euro che era stata fatta a fine aprile dalla polizia stradale di Livorno – in chiave di contrasto alla violazione delle prescrizioni anticoronavirus – al conducente di una vettura ... Leggi su tpi (Di martedì 5 maggio 2020)perneonato:di 746Una donna di 56 anni ha ricevuto unadi 746perché in strada per andare aildidestinato aldi un. La donna, tra la rabbia e la frustrazione, ha dichiarato: “Stavo andando a prendere ilalimentare per il mio nipotino. Non ero in giro per divertirmi”. Patrizia, 56enne di Pisa con un passato di lavori precari, ha raccontato l’intera vicenda al quotidiano Il Tirreno. Sanzionato anche il fratello della donna, che era in auto con lei. L’episodio si registra alcune settimane dopo un’altra sanzione che fece scalpore; quella da 530che era stata fatta a fine aprile dalla polizia stradale di Livorno – in chiave di contrasto alla violazione delle prescrizioni anticoronavirus – al conducente di una vettura ...

