Coronavirus, viceministro Mauri: “Dal 18 maggio riaperture in zone con minor contagio. Elezioni anticipate? Sarebbero triplo salto nel vuoto” (Di martedì 5 maggio 2020) “Dal 18 maggio, come già previsto nel Dpcm, si potranno fare delle riaperture a effetto variabile, avendo chiara la situazione epidemiologica, e quindi permettere qualcosa in più a quelle regioni che hanno un livello di contagio minore“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “24 Mattino” (Radio24) dal viceministro dell’Interno, Matteo Mauri, che però puntualizza: “Bisogna stare attenti su questo, perché le regioni con livelli di contagio bassi hanno anche molti meno immunizzati dal Coronavirus. Quindi, il livello di pericolo è comunque alto. La scelta della Regione Calabria, cioè quella di riaprire subito ristoranti e bar, in questo senso è sbagliata e lì si è intervenuto impugnando l’ordinanza proprio perché si ritiene pericolosa“. Mauri spiega: “Il fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - il viceministro Sileri è certo : “A giugno torneremo alla normalità - con mascherine e distanza”

