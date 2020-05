Coronavirus: come si disinfetta la macchina? Si parte dal volante (Di martedì 5 maggio 2020) E’ ufficialmente iniziata la fase 2 e più di 4 milioni di persone sono tornate a lavoro. In più, c’è la possibilità di rivedere parenti e fidanzati e dunque, sempre più spesso, si tornerà a utilizzare la macchina. come si disinfetta e pulisce l’auto di questi tempi? Ecco alcuni consigli utili. come disinfettare la macchina Per non farsi trovare impreparati e fare il possibile perché l’auto sia pulita e igienizzata al meglio sarebbe bene seguire le direttive date dal virologo Fabrizio Pregliasco: “L’auto è un ambiente piccolo e chiuso, dove è impossibile stare a dovuta distanza. E ciò che è più vicino alla bocca, cioè volante e cruscotto, che troviamo davanti a noi guidando, si contamina di più. Oltre a questo dobbiamo tenere presente ... Leggi su velvetgossip Come Salvini si iscrive ai complottari del plasma contro il Coronavirus

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus come Coronavirus, come funziona il remdesivir: “Così il farmaco contro Ebola inibisce la replicazione di… Il Fatto Quotidiano Giacomo Poretti: "Ho avuto il coronavirus. L'angoscia per il respiro mi assaliva"

Giacomo Poretti, del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, ha avuto il coronavirus. Il comico, che è stato anche un infermiere prima di iniziare la carriera nello spettacolo, ha parlato della malattia, contr ...

Oms: "Tutte le prove dicono che il virus sia di origine animale"

“Da tutte le prove viste, più di 15.000 sequenze genetiche, ritengo che questo virus sia di origine animale”. Lo ha sottolineato la dottoressa Maria Van Kerkhove dell’Oms, in merito alle dichiarazioni ...

