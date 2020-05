Cassa integrazione e sussidi non ancora pagati, ecco perché: pronta denuncia per l’Inps (Di martedì 5 maggio 2020) Volano stracci tra l’Inps e la Regione Lombardia, la quale si è detta pronta a querelare l’Istituto nazionale della previdenza sociale, alla cui guida c’è Pasquale Tridico. Tante promesse cadute nel vuoto, che hanno fatto ‘spazientire’ il governatore Attilio Fontana, che spiega come i ritardi possano esasperare ancor di più tutte quelle persone già coinvolte in un’emergenza sanitaria senza precedenti. A dare la notizia “Il Giornale”, che dedica un pezzo al problema della Cassa integrazione e i sussidi non ancora pagati. Siamo agli inizi della fase 2 eppure c’è chi purtroppo ancora deve fare i conti con difficoltà legate alla fase 1. Lacune gravi che non riguardano però la sola regione Lombardia, ma buona parte di Italia. Cassa integrazione e sussidi non ancora pagati, ecco ... Leggi su urbanpost Perché non arriva la cassa integrazione in deroga

Cassa integrazione - Inps : “Platea di 8 milioni”. Ancora a rilento quella gestita dalle Regioni : “173.565 domande - dalla Lombardia appena 37”

