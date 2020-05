Calciomercato Juventus, nuova strategia per arrivare a Koulibaly (Di martedì 5 maggio 2020) Calciomercato Juventus – Era la seconda giornata di questo campionato ora bloccato quando Kalidou Koulibaly ha messo quel pallone nella sua porta, consegnando alla Juventus i tre punti dopo un’incredibile rimonta del Napoli. E ora le strade del difensore e dei bianconeri potrebbero incredibilmente incontrarsi. Infatti, secondo indiscrezioni e voci di Calciomercato, i piemontesi avrebbero messo nel mirino proprio il centrale dei partenopei. Calciomercato Juventus, Koulibaly a Torino? Secondo quanto rivelato e riportato dall’esperto di Calciomercato Fabio Santini durante ‘Il Processo’, trasmissione in onda su 7 Gold, la Juve potrebbe puntare sull’inserimento di alcune contropartite tecniche. Queste le sue parole: “La Juventus sarebbe pronta a fare una offerta super al Napoli. Il club bianconero, per arrivare al senegalese, è ... Leggi su juvedipendenza Thiago Alcantara alla Juventus?/ Calciomercato - rinnovo per alzare il prezzo o...

Luis Henrique alla Juventus?/ Calciomercato - Mendes sponsorizza il giovane esterno

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus Calciomercato Juventus, tenetevi forte: sta circolando una notizia pazzesca Juvenews.eu Juve, Ramsey inaugura la ripresa dei lavori. Poi Chiellini in campo

TORINO - E' stato il gallese Aaron Ramsey il primo giocatore della Juventus ad accedere agli allenamenti individuali alla Continassa, il centro sportivo bianconero. Segno tangibile della ripresa dell' ...

Juve, dopo Cristiano Ronaldo torna anche Szczesny

TORINO - Un altro giocatore straniero della Juventus ha fatto ritorno a Torino. Dopo Miralem Pjanic, il primo a rientrare lo scorso 19 aprile, e Cristiano Ronaldo, ieri sera, oggi è stata la volta di ...

