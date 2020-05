Ascolti Tv lunedì 4 maggio (Di martedì 5 maggio 2020) Ascolti Tv lunedì 4 maggio (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Prima serata Il signore degli Anelli – Le due torri milioni e% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Il Commissario Montalbano – Le ali della sfinge milioni e % 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Stasera tutto è possibile (replica) milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % Emigratis (replica)milioni e % 15-64 Commerciale% 15-34 Giovani % +55 Adulti % Report milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani 5% +55 Adulti % Quarta repubblica mila e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani +55 Adulti Pianeta Terra mila e % U Boat mila e% Il delitto Varani mila e % N.B.: una volta inseriti i dati i programmi saranno inseriti in una classifica puramente numerica della fascia ... Leggi su dituttounpop Ascolti tv lunedì 4 maggio : Il commissario Montalbano - Il signore degli anelli - Emigratis

Ascolti e share delle trasmissioni in prima serata lunedì 27 aprile

Ascolti TV primetime - lunedì 27 aprile 2020 : Il Commissario Montalbano al 21.5% - Il Signore degli Anelli-La compagnia dell’anello al 9% (Di martedì 5 maggio 2020)Tv lunedì 4(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Prima serata Il signore degli Anelli – Le due torri milioni e% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Il Commissario Montalbano – Le ali della sfinge milioni e % 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Stasera tutto è possibile (replica) milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % Emigratis (replica)milioni e % 15-64 Commerciale% 15-34 Giovani % +55 Adulti % Report milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani 5% +55 Adulti % Quarta repubblica mila e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani +55 Adulti Pianeta Terra mila e % U Boat mila e% Il delitto Varani mila e % N.B.: una volta inseriti i dati i programmi saranno inseriti in una classifica puramente numerica della fascia ...

pomeriggio5 : Pronti per il triplo caffeuccio scompigliato del lunedì? ?? La nostra @carmelitadurso vi ringrazia per gli ascolti… - silvanaa_twwt : RT @suga_italia: [dati di Spotify lunedì 04/05 ????] Shadow 22,651,931 ascolti Seesaw 75,882,235 ascolti SUGA’s Interlude 37,929,039 asc… - nuovosui : #Lunedì #4maggio OUTTANOWHERE! Un’ora settimanale di #chiacchiere con nuovi e vecchi ascolti, rubriche,… - LuigiEs_ : RT @pomeriggio5: Pronti per il triplo caffeuccio scompigliato del lunedì? ?? La nostra @carmelitadurso vi ringrazia per gli ascolti di @Liv… - UrsoMylife : RT @pomeriggio5: Pronti per il triplo caffeuccio scompigliato del lunedì? ?? La nostra @carmelitadurso vi ringrazia per gli ascolti di @Liv… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti lunedì Coronavirus, dal Piemonte alla Puglia ondata di scioperi nelle fabbriche: «Non c’è sicurezza». Si muove Conte Corriere della Sera