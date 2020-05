Walter Ricciardi e il rischio di tornare a chiudere l’Italia tra due settimane

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 4 maggio 2020), consigliere del ministro alla Salute Speranza che partecipa alle riunioni del Comitato tecnico scientifico, in un’intervista rilasciata oggi a Repubblica dice che se i contagi tornano a salire tra duebisogneràdi nuovo tutto: «Non è ancora finita. Dobbiamo avviare un cambiamento culturale per convivere con il coronavirus». Si inizia con le prime aperture, come ci siete arrivati? «Da scienziati abbiamo dato le migliori evidenze alla politica, che ha preso le sue decisioni. Questo è un momento difficile, le scelte riguardo a un Paese che deve ripartire in qualche modo vanno equilibrate con ciò che sappiamo del virus e della sua pericolosità». Cosa manca? «Ad esempio la app non è pronta e non sono stati ancora rafforzati i dipartimenti di prevenzione. Si tratta dei due ...