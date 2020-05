Uomini e Donne: chi è Sirius, il corteggiatore 26enne di Gemma Galgani. Tina Cipollari senza freni (Di lunedì 4 maggio 2020) Oggi, lunedì 4 maggio, è ripreso “Uomini e Donne” vero e proprio, per quanto con tutti gli accorgimenti necessari, dato che il Coronavirus è ancora in corso. Gemma Galgani e Giovanna Abate hanno cominciato a conoscere di persona gli Uomini che le avevano corteggiate virtualmente in queste due settimane di “Coronavirus Edition”. Per la dama 70enne ci sono addirittura due giovanissimi corteggiatori, addirittura uno di 26 anni e uno di 38 (sic!). Finora erano rimasti nascosti dietro lo schermo di un PC e dietro i loro affascinanti nickname: Sirius, il primo, “Occhi Blu” il secondo. Oggi, però Gemma ha voluto conoscerli, nonostante l’abissale differenza d’età. Particolare attenzione ha ovviamente suscitato Sirius, dato che è ancora più giovane dell’altro. Raccontiamo un po’ di lui: ... Leggi su pianetadonne.blog Tina Cipollari crisi di mezza età | Ritocchino prima di Uomini e Donne

Uomini e Donne - Gemma Galgani accetta il baby corteggiatore - bolgia in studio

Uomini e Donne - Gemma Galgani ha un nuovo corteggiatore di 26 anni : chi è Nicola Vivarelli (Di lunedì 4 maggio 2020) Oggi, lunedì 4 maggio, è ripreso “” vero e proprio, per quanto con tutti gli accorgimenti necessari, dato che il Coronavirus è ancora in corso.e Giovanna Abate hanno cominciato a conoscere di persona gliche le avevano corteggiate virtualmente in queste due settimane di “Coronavirus Edition”. Per la dama 70enne ci sono addirittura due giovanissimi corteggiatori, addirittura uno di 26 anni e uno di 38 (sic!). Finora erano rimasti nascosti dietro lo schermo di un PC e dietro i loro affascinanti nickname:, il primo, “Occhi Blu” il secondo. Oggi, peròha voluto conoscerli, nonostante l’abissale differenza d’età. Particolare attenzione ha ovviamente suscitato, dato che è ancora più giovane dell’altro. Raccontiamo un po’ di lui: ...

virginiaraggi : Oggi l'Esercito Italiano compie 159 anni. Auguri alle donne e agli uomini al lavoro in Italia e nelle missioni all'… - guerini_lorenzo : Oggi #4maggio per l'@Esercito è il giorno dell’anniversario: 159 anni di storia al servizio del Paese e dei cittadi… - GDF : Auguri alle donne e agli uomini dell’@Esercito per il 159° Anniversario della costituzione della Forza Armata.… - aldocardoni : Esercito, Meloni: Auguri a uomini e donne al servizio della nostra Nazione (video) - FratellidItalia : Esercito, Meloni: Auguri a uomini e donne al servizio della nostra Nazione (video) -