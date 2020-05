Ultime Notizie Roma del 04-05-2020 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 4 maggio 2020)dailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla relazione da Francesco Vitale in studio scatta la fase due si potrà fare visita ai congiunti no gli amici niente spostamenti nelle seconde case arriva anche un nuovo modello di autocertificazione messaggio in serata del premier Conte serve ora responsabilità il paese nelle vostre mani i decessi nelle24 ore sono stati 174 i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 38 in meno rispetto alle precedenti 24 In totale sono guarita 81650 4 persone 1740 Nell’ultimo giorno dall’inizio della pandemia 200 10717 28884 morti parte oggi a Bruxelles la conferenza di donatori World again covid-19 Che punta a raccogliere almeno 7 miliardi e mezzo di euro per un vaccino il viruslaboratorio di One la cosa del segretario di stato americano Pompeo la Cina ha fatto di tutto per nascondere il virus e ...