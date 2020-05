Scaricare autocertificazione 4 maggio: quando è obbligatoria e come va usata (Di lunedì 4 maggio 2020) Oggi lunedì 4 maggio l’Italia entra nella fase 2 dopo due serratissimi mesi di lockdown. Si allentano i divieti e incomicnia il periodo in cui i cittadini dovranno convivere col virus, iniziano a riaprire le aziende ma non cessa l’allarme ed è proprio in questo periodo che bisogna essere ancora più attenti per evitare la seconda ondata. Gli italiani potranno uscire di casa per cinque motivi: andare a lavorare, ragioni di salute, casi di stringente necessità (ad esempio andare a fare la spesa), fare visita ai congiunti, praticare attività motoria all’aria aperta. Si potrà circolare soltanto all’interno della propria Regione. A questi motivi si aggiunge la possibilità di tornare presso la propria residenza per quelle persone che sono rimaste lontane da casa durante la quarantena. quando È obbligatoria ... Leggi su oasport Autocertificazione Fase 2 | le novità e dove scaricare il modulo | LINK

