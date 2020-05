Salvini “Club rischiano di fallire, spero calcio riparta a giugno” (Di lunedì 4 maggio 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Ho sentito diversi dirigenti dei club: se non si riparte entro l'estate molte societa' rischiano il fallimento”. Questo il monito lanciato dal leader della Lega Matteo Salvini sul calcio italiano, bloccato come tutto il mondo dello sport dall'emergenza sanitaria. “Se farei ripartire il campionato? Ovviamente non domani: bisognera' aspettare almeno quindici giorni di parzialissima riapertura del Paese per avere tutte le rassicurazioni – ha osservato l'ex ministro dell'Interno, intervenuto a “La politica nel pallone” su Gr Parlamento – Mi auguro che si possa ripartire entro giugno, anche perche' altrimenti lo Stato avrebbe un altro settore in crisi”. Salvini non ha risparmiato critiche al Governo: “Dare delle scadenze e fare delle ipotesi di ripartenza, naturalmente in sicurezza, penso sia fondamentale – ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 maggio 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Ho sentito diversi dirigenti dei club: se non si riparte entro l'estate molte societa'il fallimento”. Questo il monito lanciato dal leader della Lega Matteosulitaliano, bloccato come tutto il mondo dello sport dall'emergenza sanitaria. “Se farei ripartire il campionato? Ovviamente non domani: bisognera' aspettare almeno quindici giorni di parzialissima riapertura del Paese per avere tutte le rassicurazioni – ha osservato l'ex ministro dell'Interno, intervenuto a “La politica nel pallone” su Gr Parlamento – Mi auguro che si possa ripartire entro giugno, anche perche' altrimenti lo Stato avrebbe un altro settore in crisi”.non ha risparmiato critiche al Governo: “Dare delle scadenze e fare delle ipotesi di ripartenza, naturalmente in sicurezza, penso sia fondamentale – ...

