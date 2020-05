Ombrelloni con doccia e sanificazione (Di lunedì 4 maggio 2020) Ombrelloni. Progetto isole balneari per tenere distanze e salvare stagione Prove tecniche di stagione balneare. Ma, a causa dell’emergenza coronavirus, senza la folla e le distanze ravvicinate e gli Ombrelloni con l’ombra in comune. Soprattutto nelle spiagge sovraffollate nei weekend che vanno ben oltre il tutto esaurito. Una soluzione è quella proposta da una società, la Kaos Lab Srl di Cagliari: una sorta di “isola” con postazione e doccia che consente, anche attraverso delle passerelle, di stare al mare senza stare troppo attaccato al vicino di ombrellone. La struttura ideata occupa uno spazio di circa 3 metri di diametro. Ha a disposizione ombrello e sdraio (ma si può utilizzare anche quello dello stabilimento). La prima grande novità è la doppia presenza di una doccia e di un sistema di sanificazione automatizzato ... Leggi su limemagazine.eu Coronavirus - estate in spiaggia con meno ombrelloni ma pranzi a domicilio

Come andremo in spiaggia con il coronavirus : box fra gli ombrelloni

All'improvviso questa mattina si sono aperti gli ombrelloni sulle spiagge della Versilia, dal Forte a Viareggio, passando per Marina di Pietrasanta e Lido di Camaiore. Un ombrellone per ogni stabilime ...

Ombrellone e mascherina, balneari in protesta

Sono stati 350 gli stabilimenti balneari della Versilia che hanno aderito al flash-mob nato per chiedere al governo di poter riaprire in sicurezza VIAREGGIO — Un ombrellone aperto, maglietta di salvat ...

