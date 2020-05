"Oggi è stata la prima volta", Sallusti glielo dice in faccia: la ministra De Micheli resta di sasso in diretta dalla Gruber (Di lunedì 4 maggio 2020) "Oggi è la prima cosa che funziona da 3 mesi a questa parte". Alessandro Sallusti, in collegamento con Lilli Gruber a Otto e mezzo commenta così il primo giorno della Fase 2 a Milano, dove nonostante il nuovo afflusso dei pendolari e le decine di migliaia di cittadini di nuovo in circolazione non si sono registrati particolari problemi di ordine pubblico né di sicurezza sanitaria. Il direttore del Giornale lo puntualizza mentre ad ascoltarlo c'è Paola De Micheli, ministra Pd delle Infrastrutture e trasporti che dall'inizio dell'emergenza coronavirus proprio a Milano ha dovuto far fronte a situazioni critiche gestite malissimo, a cominciare dall'esodo verso Sud nella notte tra 7 e 8 marzo, quella del primo decreto Conte sulla zona rossa. Insomma, sentirselo dire da Sallusti, in faccia, non dev'essere stato piacevole. E sempre ... Leggi su liberoquotidiano Veneto riparte - Zaia : «Oggi è un po' un liberi tutti». Oggi solo 58 nuovi positivi

Piero Melati : "Oggi l'antimafia è una nuova religione in un mondo senza Dio"

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi coronavirus Cina : un solo caso in 24 ore - è record (Di lunedì 4 maggio 2020) "; lacosa che funziona da 3 mesi a questa parte". Alessandro, in collegamento con Lilli Gruber a Otto e mezzo commenta così il primo giorno della Fase 2 a Milano, dove nonostante il nuovo afflusso dei pendolari e le decine di migliaia di cittadini di nuovo in circolazione non si sono registrati particolari problemi di ordine pubblico né di sicurezza sanitaria. Il direttore del Giornale lo puntualizza mentre ad ascoltarlo c'; Paola De Micheli,Pd delle Infrastrutture e trasporti che dall'inizio dell'emergenza coronavirus proprio a Milano ha dovuto far fronte a situazioni critiche gestite malissimo, a cominciare dall'esodo verso Sud nella notte tra 7 e 8 marzo, quella del primo decreto Conte sulla zona rossa. Insomma, sentirselo dire da, in, non dev'essere stato piacevole. E sempre ...

ClaMarchisio8 : A Torino il 4 maggio lo sguardo di tutti è rivolto verso il Colle di Superga. Oggi non sarà diverso. Erano invincib… - GiuseppeConteIT : Il Paese si appresta a vivere la fase 2 dell’emergenza, ma è fondamentale non abbassare la guardia. Siamo ancora in… - javierzanetti : È più di una semplice maglia. È una storia d’amore e di vita, una famiglia, una seconda pelle. Cinque anni fa, oggi… - Sugar_Mind : RT @FBiasin: Al netto degli errori (tanti) di Orsato in quell'#InterJuve, oggi #Pecoraro dimostra perché non era adatto in quel ruolo: non… - carmenmirandaib : RT @iUrashima: @carmenmirandaib @matty_aloud tina oggi quasi ai livelli di bubi -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi è Million Day, i cinque numeri vincenti di oggi lunedì 4 maggio 2020. Vincita da un milione di euro Leggo.it Bar e ristoranti aperti dal 18, i parrucchieri prima: dal 14. Ma gli stabilimenti balneari?

ANCONA - L’agenda è serratissima. Sabato la videoconferenza per parrucchieri ed estetiste, oggi altri due incontri per le attività del commercio e del turismo. Sono i giorni caldi della limatura o del ...

Il paradosso della Giornata della Lentezza 2020 che cade proprio il giorno in cui l’Italia inizia ad accelerare

Oggi, 4 maggio, giorno in cui l’Italia un po’ ricomincia a camminare, si celebra la Giornata della Lentezza. Suona quasi come una beffa, una sorta di derisione in questo tempo di lockdown. Giunti orma ...

ANCONA - L’agenda è serratissima. Sabato la videoconferenza per parrucchieri ed estetiste, oggi altri due incontri per le attività del commercio e del turismo. Sono i giorni caldi della limatura o del ...Oggi, 4 maggio, giorno in cui l’Italia un po’ ricomincia a camminare, si celebra la Giornata della Lentezza. Suona quasi come una beffa, una sorta di derisione in questo tempo di lockdown. Giunti orma ...