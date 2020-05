Nella Calabria "ribelle" pochi i bar aperti. Eccezioni solo a Cosenza (Di lunedì 4 maggio 2020) Riaperture in gran parte ancora in tono minore per i bar nel giorno di avvio della Fase 2 in Calabria, regione al centro di un braccio di ferro istituzionale dopo che il Governo ha deciso di impugnare l’ordinanza della governatrice Jole Santelli che dispone l’apertura dei locali di ristoro con servizio all’aperto. Prevale l’incertezza e non si registrano, tuttavia, grandi novità rispetto all’indomani del provvedimento regionale.A Cosenza, la città sinora più aperturista verso l’ordinanza della presidente Santelli, stamattina sono pochi i locali che stanno lavorando. Nonostante, la maggiore “libertà” restano chiusi gran parte dei bar. Ad aprire solo quelli più vicini agli uffici pubblici, al tribunale e agli uffici postali. Tutti comunque si sono adoperati per seguire le precauzioni di ... Leggi su huffingtonpost Il ministro Boccia impugna l’ordinanza della Calabria sulla riapertura di bar e ristoranti nella Fase 2

