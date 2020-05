Napoli, è lotta al falso: 2000 capi sequestrati e 6 denunce (Di lunedì 4 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato presso un magazzino del quartiere San Giovanni a Teduccio oltre 2.000 capi di abbigliamento contraffatti del valore di circa 200 mila euro denunciando 6 responsabili per commercio di prodotti con marchi falsi di note griffes di moda. L’operazione ha preso le mosse da un controllo su strada nel corso del quale i Baschi Verdi hanno notato un’autovettura che trasportava e scaricava numerose buste di plastica presso un noto centro commerciale. La successiva perquisizione del veicolo e del deposito ha poi permesso di scoprire 6 soggetti, tutti napoletani, che avevano organizzato una vera e propria rete di vendita del falso pubblicizzando i prodotti tramite le pagine dei social network Facebook e Instagram. Gli ordini, costantemente monitorati e raccolti tramite un ... Leggi su anteprima24 Coronavirus : muore dottoressa ricoverata a Napoli. Lottava contro il male da un mese e mezzo

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato presso un magazzino del quartiere San Giovanni a Teduccio oltre 2.000 capi di abbigliamento contraffatti del valore di circa 200 mila euro denunciando 6 responsabili per commercio di prodotti con marchi falsi di note griffes di moda. L'operazione ha preso le mosse da un controllo su strada nel corso del quale i Baschi Verdi hanno notato un'autovettura che trasportava e scaricava numerose buste di plastica presso un noto centro commerciale. La successiva perquisizione del veicolo e del deposito ha poi permesso di scoprire 6 soggetti, tutti napoletani, che avevano organizzato una vera e propria rete di vendita del falso pubblicizzando i prodotti tramite le pagine dei social network Facebook e Instagram.

La Campania continua a registrare numeri da record per quanto riguarda la lotta al Coronavirus. Nella giornata di ieri sono stati effettuati 4045 tamponi, un vero e proprio record assoluto dall’inizio ...

