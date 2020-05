Muore per Coronavirus e una conoscente le ruba 10 mila euro per saldare un vecchio debito (Di lunedì 4 maggio 2020) Una donna è morta nelle scorse settimane a causa del Coronavirus e una conoscente ha utilizzato il suo bancomat per prelevare denaro dal suo conto e saldare un vecchio debito di 10.000 euro. A scoprirlo sono stati i Carabinieri, che hanno indagato una 31enne per i reati di frode informatica, accesso abusivo a sistema informatico e indebito utilizzo di carta di pagamento. I fatti sono avvenuti ad Anzola Emilia, nel Bolognese e la vittima è una pensionata di 71 anni deceduta all’Ospedale Maggiore di Bologna, dove anche i familiari erano stati ricoverati dopo avere contratto il virus. La 31enne sarebbe riuscita a mettere le mani sul bancomat e sul pin, e sapendo di potere agire indisturbata per l’assenza dei parenti dell’anziana, ha utilizzato la carta elettronica per estinguere, mediante due bonifici bancari eseguiti per via telematica, un vecchio ... Leggi su meteoweb.eu Foto in posa sulla scogliera per festeggiare la fine del lockdown : precipita e muore a 31 anni

È importante che gli Stati di tutto il mondo abbiano accesso alla diagnostica, ai medicamenti e in seguito anche ai vaccini per combattere il coronavirus. Lo ha detto la presidente della Confederazion ...

E' successo a Codroipo, in via Pordenone. Sul posto il 118, i vigili del fuoco volontari di Codroipo e la polizia locale CODROIPO. Gravissimo incidente stradale, nel pomeriggio di lunedì 4 maggio, in ...

