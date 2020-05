Michelle Hunziker non molla e fa un appello a Giovanna Botteri (Di lunedì 4 maggio 2020) Michelle Hunziker sabato scorso ha pubblicato delle storie in cui ha bollato come fake news le accuse mosse da alcuni quotidiani contro Striscia la Notizia e il servizio su Giovanna Botteri. La conduttrice ha dichiarato che il tg satirico non ha mai preso in giro la giornalista e che anzi, il servizio incriminato era a favore dell’inviata Rai. Sui social però molti utenti non hanno apprezzato i video della Hunziker e qualcuno ha anche confessato che avrebbe preferito delle semplici scuse. Michelle però non ci sta e per questo ieri sera è tornata sul caso ‘Botteri’, facendo un appello a Giovanna. “Cara Giovanna a questo punto io mi rivolgo direttamente a te, perché sta succedendo un putiferio su una notizia completamente falsa. Dicono che Striscia abbia fatto un servizio per offenderti. Invece noi abbiamo fatto un servizio contro i tuoi ... Leggi su bitchyf Alberto Matano furioso con Michelle Hunziker : scoppia una polemica in televisione

Michelle Hunziker - il marito Tomaso Trussardi denuncia gravi minacce ricevute via social dalla moglie dopo il caso Botteri

